تحديث مسائي لزوج اليورو مقابل الدولار اليوم 29-07-2026

انخفض سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعد تكوين دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية حول الزوج.