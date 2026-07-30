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ارتفاع أرباح «سهل» 38.7% إلى 16.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «سهل» 38.7% إلى 16.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة سهل للتمويل في الربع الثاني من 2026 بنسبة 38.7% إلى 16.5 مليون ريال، مقابل 11.9 مليون ريال في الربع المماثل من العام الحالي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول "، يعود هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وارتفاع الدخل من العمولات الخاصة.
وانخفض صافي الربح في الربع الحالي، مقارنة بالربع السابق بنسبة 13.06%، نتيجة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الحالي.
وحققت الشركة صافي ربح قدره 35.35 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 26.01 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، بارتفاع نسبته 35.89%. ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة معدلات الربح على القروض الجديدة وارتفاع الدخل من العمولات الخاصة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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