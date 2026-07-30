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3.62 مليار ريال صافي أرباح «إس تي سي» للربع الثاني 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

3.62 مليار ريال صافي أرباح «إس تي سي» للربع الثاني 2026

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - حققت شركة الاتصالات (إس تي سي) صافي ربح بمبلغ 3.62 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2026، مقارنة بصافي ربح بلغ 3.82 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 5%.
ويعود تراجع صافي الربح، وفقًا لما ذكرته الشركة على "تداول السعودية"، إلى تسجيل صافي (خسائر) مكاسب أخرى بمبلغ (62) مليون ريال مقارنة بمبلغ 82 مليون ريال، وارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 119 مليون ريال، وانخفاضات إيرادات التمويل بمبلغ 69 مليون ريال، وتسجيل مصروف زكاة وضريبة بمبلغ 49 مليون ريال، مقارنة بأثر إيجابي بمبلغ 216 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، نتيجة عكس مخصص الزكاة المرتبط بسنوات سابقة، خلال الربع الحالي والمماثل من العام السابق، وذلك لانتفاء الغرض منه.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، حققت (إس تي سي) صافي ربح بمبلغ 7.31 مليار ريال خلال فترة 6 أشهر، بنمو قدره 6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة في الفترة الحالية والمماثلة من العام السابق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى رتفاع إجمالي الربح بنسبة 5.3% ليبلغ 19.63 مليار ريال مقارنة بمبلغ 18.65 مليار ريال، وارتفاع الربح التشغيلي 7.8% إلى 7.77 مليار ريال.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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