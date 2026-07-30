أرباح «الدوائية» تقفز 109.8% إلى 68.4 مليون ريال في الربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية في الربع الثاني من 2026 بنسبة 109.8%، إلى 68.4 مليون ريال، مقابل 32.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ما يلي:
- ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 44.4 % بمبلغ 27.3 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الايردات.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ما يلي:
- ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الانخفاض قيمة الموجودات المالية بنسبة 70.8% وبمبلغ 13.7 مليون ريال نتيجة تحسن عمليات التحصيل وذلك على الرغم من الزيادة في المصروفات التشغيلية.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 20.7 % بمبلغ 30.3 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تخفيض بعض بنود المصروفات.
- تراجع التكاليف التمويلية بنسبة 18.6%، وبمبلغ 9.2 مليون ريال.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ما يلي:
- ارتفاع الربح التشغيلي خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 44.4 % بمبلغ 27.3 مليون ريال ويعود ذلك بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع الايردات.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ما يلي:
- ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى انخفاض مخصص خسائر الانخفاض قيمة الموجودات المالية بنسبة 70.8% وبمبلغ 13.7 مليون ريال نتيجة تحسن عمليات التحصيل وذلك على الرغم من الزيادة في المصروفات التشغيلية.
ويعود السبب الرئيسي لارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع الربح التشغيلي خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 20.7 % بمبلغ 30.3 مليون ريال وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات بالإضافة إلى تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تخفيض بعض بنود المصروفات.
- تراجع التكاليف التمويلية بنسبة 18.6%، وبمبلغ 9.2 مليون ريال.