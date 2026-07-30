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ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بترقب أسعار الفائدة

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واس- نيويورك 0 تبليغ

ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بترقب أسعار الفائدة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب اليوم, مدعومة ببعض عمليات الشراء، في حين يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 4032.59 دولارًا للأوقية (الأونصة)، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس 0.2 بالمئة إلى 4031.90 دولارًا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 57.63 دولارًا للأوقية، وخسر البلاتين 1.1 بالمئة إلى 1586.84 دولارًا، وانخفض البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1253.18 دولارًا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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