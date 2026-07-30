ارتفاع بورصة موسكو.. المركزي الروسي يُخفض سعر صرف الروبل

بورصة موسكو

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 01:06 صباحاً كتب شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسة مقابل الروبل، ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 68.08 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 78.698 روبلًا.ورفع البنك سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 86.90 كوبيكًا، ليبلغ 89.6292 روبلًا، ورفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 6.93 كوبيكات، ليصل إلى 11.5911 روبلًا.أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع (45.12) نقطة، ما نسبته (2.06%)، مقارنةً بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى (2236.30) نقطة.وأنهى مؤشر RTS على ارتفاع بنسبة (1.21%)، ما يعادل (10.63) نقاط، مقارنةً بإغلاق التداول السابق، ليصل إلى مستوى (887.74) نقطة.