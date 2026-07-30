سعر النفط الخام يفقد زخمه الصاعد مع عودة الضغوط البيعية – توقعات اليوم – 30-07-2026

تراجع سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتعرض لضغوط بيعية أجبرته على إيقاف موجة المكاسب السابقة، بالتزامن مع بدء ظهور إشارات سلبية على مؤشرات القوة النسبية عقب وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار سيطرة موجة فرعية هابطة حادة على المدى القصير، ما يبقي الضغوط السلبية هي العامل المسيطر على حركة السعر، ويظل تجاوز المتوسط المتحرك واستعادة التداول أعلاه شرطاً مهماً لتحسين الصورة الفنية، بينما يبقى السيناريو الهابط هو الأقرب في المدى القريب.