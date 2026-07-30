سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار يلتقط أنفاسه استعداداً لمحاولة صعود جديدة – توقعات اليوم – 30-07-2026

يستقر سعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) على مكاسب قوية خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما اصطدم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليدخل في مرحلة من جني الأرباح واكتساب الزخم، في محاولة للتغلب على هذا الحاجز الفني واستكمال مسار التعافي.

ويستفيد الزوج من استمرار الإشارات الإيجابية الصادرة عن مؤشرات القوة النسبية، ما يدعم فرص استعادة الزخم الشرائي خلال الفترة القريبة المقبلة، ويبقى نجاح الإسترليني في اختراق المتوسط المتحرك والثبات أعلى منه عاملاً رئيسياً لتعزيز احتمالات مواصلة الصعود.