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سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 01:33 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما ارتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وهو ما وفر دعماً فنياً قوياً أعاد الزخم الشرائي إلى الزوج وساعده على تحقيق هذه المكاسب.

 

وجاء هذا الصعود بعد نجاح الزوج في تكوين قاع صاعد، في إشارة إلى محاولة استعادة المسار الإيجابي وتعزيز فرص مواصلة التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة، ويظل الحفاظ على التداول أعلى المتوسط المتحرك وخط الاتجاه الصاعد عاملاً رئيسياً لدعم استمرار هذا السيناريو الإيجابي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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