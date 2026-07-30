سعر الدولار مقابل الين يتلقى دفعة إيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

ارتفع سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما ارتكز على دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالتزامن مع استناده إلى خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير، وهو ما وفر دعماً فنياً قوياً أعاد الزخم الشرائي إلى الزوج وساعده على تحقيق هذه المكاسب.

وجاء هذا الصعود بعد نجاح الزوج في تكوين قاع صاعد، في إشارة إلى محاولة استعادة المسار الإيجابي وتعزيز فرص مواصلة التعافي خلال الفترة القريبة المقبلة، ويظل الحفاظ على التداول أعلى المتوسط المتحرك وخط الاتجاه الصاعد عاملاً رئيسياً لدعم استمرار هذا السيناريو الإيجابي.