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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتراجع متأثراً بتركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتراجع متأثراً بتركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 02:35 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغط السلبي وتنذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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