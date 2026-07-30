سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يتراجع متأثراً بتركيبة فنية سلبية – توقعات اليوم – 30-07-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الدولار الكندي (USDCAD) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، متأثراً بتركيبة فنية سلبية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الصاعد، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغط السلبي وتنذر بالمزيد من التراجعات في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.