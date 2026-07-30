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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يعيد اختبار مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر الدولار الاسترالي مقابل الدولار يعيد اختبار مقاومة مهمة – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 02:38 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

ارتفع سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من الزوج لتعويض البعض من خسائره السابقة، ليعيد الزوج بهذا الارتفاع اختبار خط اتجاه تصحيحي صاعد كان قد كسره في وقت سابق على المدى القصير، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن الزوج من تصريف تشبعه البيعي بها، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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