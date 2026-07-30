سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتشبث بالاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 30-07-2026

مدد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) من مكاسبه على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناد الزوج لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل ان نجح في ذلك، خاصة ويأتي هذا الأداء مع عودة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من تحقيق هذا السيناريو.