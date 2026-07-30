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سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتشبث بالاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار يتشبث بالاتجاه الصاعد – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 02:42 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

مدد سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) من مكاسبه على مستوياته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر استناد الزوج لدعم خط اتجاه صاعد على المدى القصير، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليحاول الزوج بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليعلن بعدها تعافيه بشكل كامل ان نجح في ذلك، خاصة ويأتي هذا الأداء مع عودة توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من تحقيق هذا السيناريو.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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