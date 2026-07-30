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سعر الدولار مقابل الفرنك يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر الدولار مقابل الفرنك يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 02:45 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

يستقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بهذا الأداء البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ساعده على ايقاف نزيف الخسائر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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