سعر الدولار مقابل الفرنك يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

يستقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على خسائر حادة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ليحاول الزوج بهذا الأداء البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليرتكز الزوج بهذا الانخفاض إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ساعده على ايقاف نزيف الخسائر، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.