سعر النفط خام برنت يظهر إشارات سلبية جديدة – توقعات اليوم – 30-07-2026

تراجع سعر النفط خام برنت (BRENT) بتداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أعاد السعر اختبار خط اتجاه صاعد مكسور في وقت سابق على المدى القصير، وقد تزامن ذلك مع اصطدام السعر بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي المضاعف وأجبره على إيقاف مكاسبه الأخيرة، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، ما يزيد من احتمالات تعميق تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة.