سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكافح للحفاظ على مساره الصاعد – توقعات اليوم – 30-07-2026

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ويدعمه في ذلك تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما قد يمنحه المزيد من الفرص للتعافي في الفترة القريبة المقبلة.