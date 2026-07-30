شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكافح للحفاظ على مساره الصاعد – توقعات اليوم – 30-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-30 02:51 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30
يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ويدعمه في ذلك تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما قد يمنحه المزيد من الفرص للتعافي في الفترة القريبة المقبلة.