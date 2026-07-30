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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكافح للحفاظ على مساره الصاعد – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكافح للحفاظ على مساره الصاعد – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 02:51 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

يشهد سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، ويدعمه في ذلك تحركاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تداولاته بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف تشبعه الشرائي بها، ما قد يمنحه المزيد من الفرص للتعافي في الفترة القريبة المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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