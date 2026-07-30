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سعر الفضة تعزز فرص الصعود بعد تصريف التشبع الشرائي – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر الفضة تعزز فرص الصعود بعد تصريف التشبع الشرائي – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 01:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

تقدم سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة للتخلص من الضغوط الفنية واستعادة الزخم الصاعد.

 

وجاء هذا التحسن مدعوماً ببدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف حالة التشبع الشرائي، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لمواصلة المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا تمكن من اختراق المتوسط المتحرك والثبات أعلى هذا الحاجز الفني.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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