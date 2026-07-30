سعر الفضة تعزز فرص الصعود بعد تصريف التشبع الشرائي – توقعات اليوم – 30-07-2026

تقدم سعر الفضة (SILVER) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في ظل استمرار سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، ليتخطى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، في محاولة للتخلص من الضغوط الفنية واستعادة الزخم الصاعد.

وجاء هذا التحسن مدعوماً ببدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف حالة التشبع الشرائي، وهو ما يمنحه مساحة أكبر لمواصلة المكاسب خلال الفترة القريبة المقبلة، خاصة إذا تمكن من اختراق المتوسط المتحرك والثبات أعلى هذا الحاجز الفني.