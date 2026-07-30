سعر سهم تبوك الزراعية (6040) يحطم مستهدفاتنا السعرية بشكل متتالي – توقعات اليوم – 30-07-2026

واصل سعر سهم شركة تبوك للتنمية الزراعية (6040) الصعود بشكل حاد خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح السهم في اختراق مستوى المقاومة 8.45 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً سابقاً لنا، ليصل السهم بارتفاعه الأخير إلى مشارف مستوى المقاومة 9.45 ريال، وهو آخر مستهدفاتنا السعرية للسهم، ويأتي هذا مصحوباً بزيادة كبيرة في احجام التداول، في إشارة إلى صحة تلك الاختراقات من الناحية الفنية، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 8.45 ريال، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 10.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد