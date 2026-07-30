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سعر سهم تكوين (1201) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر سهم تكوين (1201) يتصدر قائمة الأكثر ارتفاعاً بالنسبة المئوية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 02:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

قفز سعر سهم شركة تكوين المتطورة للصناعات (1201) ارتفاعاً في آخر جلساته، ليتصدر السهم بهذا الارتفاع قائمة أكثر الأسهم تحقيقاً للمكاسب بالنسبة المئوية في جلسته الأخيرة، مصحوباً بزيادة كبيرة وملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى دخول زخم إيجابي جديد وقوي حول السهم قد يدفعه لتمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

 

ولكن في المقابل من ذلك يظل السهم يعاني من الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، ما يقلص من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا تقف توقعاتنا على الحياد انتظاراً لسلوك السهم حيال مستوى المقاومة المحوري 4.95 ريال، ففي حالة ان استطاع السهم اختراق تلك المقاومة سيفتح المجال أمام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب، ليستهدف بعدها مقاومته التالية عند سعر 5.67 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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