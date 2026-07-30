سعر سهم ريدان (6012) يخترق خط اتجاه فرعي هابط – توقعات اليوم – 30-07-2026

يواصل سعر سهم شركة ريدان الغذائية (6012) تعزيز مكاسبه خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مستنداً إلى تماسك مستوى الدعم المحوري عند 13.04 ريال، وقد منح هذا الثبات السهم زخماً إيجابياً تضاعف مع توارد الإشارات الإيجابية القادمة من مؤشرات القوة النسبية، بالتزامن مع بلوغها مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، مما مهد الطريق لارتداد سعري فعال.

وفي خطوة فنية هامة نجح السهم من خلال هذا الارتفاع في تخطي مقاومة خط اتجاه فرعي هابط على المدى القصير؛ لينجح بذلك في التخلص من الضغوط السلبية المحيطة به ما يزيد من فرص خلق موجة تصحيحية صاعدة في الفترة القريبة المقبلة، ولم تقتصر الإيجابية على ذلك فحسب، بل تزامنت مع تخطي ناجح لمقاومة المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما يعزز من استمرارية الأداء الإيجابي.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم المذكور 13.04 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 15.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد