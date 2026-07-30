سعر سهم ديار للتطوير (DEYAAR) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 30-07-2026

تقدم قليلاً سعر سهم ديار للتطوير (DEYAAR) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.779 درهم، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 0.700 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط