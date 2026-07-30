الارشيف / الاقتصاد

سعر سهم ديار للتطوير (DEYAAR) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 30-07-2026

0 نشر
0 تبليغ

سعر سهم ديار للتطوير (DEYAAR) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 30-07-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ديار للتطوير (DEYAAR) يحاول تصريف تشبعه البيعي – توقعات اليوم – 30-07-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 03:02 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

تقدم قليلاً سعر سهم ديار للتطوير (DEYAAR) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لتعويض جزء مما تكبده من خسائر سابقة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.779 درهم، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 0.700 درهم.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا