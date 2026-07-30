سعر سهم أمان (AMAN) يحاول اكتساب زخماً إيجابياً – توقعات اليوم – 30-07-2026

تراجع سعر سهم أمان (AMAN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 0.375 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة 0.449 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد