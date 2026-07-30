سعر النحاس يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 30-7-2026

حافظ سعر النحاس بتداولات يوم أمس على استقراره السلبي دون الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 6.3600$ لنلاحظ تقديمه لبعض المحاولات التصحيحية بملامسته لمستوى 6.2200$ ومن ثم ليرتد ليستقر قرب 6.3000$.

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليعزز ذلك فرص استئنافه للمحاولات التصحيحية لحين الوصول للدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والذي بتجاوزه سيضطر لتكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 5.9500$ و5.8200$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.300$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي