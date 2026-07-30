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سعر النحاس يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 30-7-2026

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سعر النحاس يتذبذب دون الحاجز-توقعات اليوم 30-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 05:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

 حافظ سعر النحاس بتداولات يوم أمس على استقراره السلبي دون الحاجز الإضافي المتمثل بمستوى 6.3600$ لنلاحظ تقديمه لبعض المحاولات التصحيحية بملامسته لمستوى 6.2200$ ومن ثم ليرتد ليستقر قرب 6.3000$.

 

يحتاج السعر حاليا لعزم سلبي جديد ليعزز ذلك فرص استئنافه للمحاولات التصحيحية لحين الوصول للدعم الأولي المستقر عند 6.1000$ والذي بتجاوزه سيضطر لتكبد خسائر إضافية بتسلله نحو 5.9500$ و5.8200$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1000 $ و 6.300$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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