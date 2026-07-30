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سعر البلاتين يميل نحو السلبية– توقعات اليوم 30-7-2026

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سعر البلاتين يميل نحو السلبية– توقعات اليوم 30-7-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 05:11 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

بالرغم من استمرار تشكيل سعر البلاتين لتداولات جانبية ضعيفة خلال الفترة الأخيرة إلا أن ثباته السلبي المتكرر دون الحاجز الإضافي المتمركز عند 1695.00$ يؤكد استسلامه للسيناريو السلبي المقترح سابقا لنلاحظ استقراره حاليا قرب 1595.00$.

 

محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتمركزه دون مستوى 50 يدعونا لترجيح مهاجمة السعر قريبا لمستوى 1550.00$ والذي بكسره سيفتح باب الوصول للمحطات السلبية الإضافية المستقرة حاليا قرب 1515.00$ و1475.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1515.00$ و 1640.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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