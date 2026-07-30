سعر البلاتين يميل نحو السلبية– توقعات اليوم 30-7-2026

بالرغم من استمرار تشكيل سعر البلاتين لتداولات جانبية ضعيفة خلال الفترة الأخيرة إلا أن ثباته السلبي المتكرر دون الحاجز الإضافي المتمركز عند 1695.00$ يؤكد استسلامه للسيناريو السلبي المقترح سابقا لنلاحظ استقراره حاليا قرب 1595.00$.

محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتمركزه دون مستوى 50 يدعونا لترجيح مهاجمة السعر قريبا لمستوى 1550.00$ والذي بكسره سيفتح باب الوصول للمحطات السلبية الإضافية المستقرة حاليا قرب 1515.00$ و1475.00$ على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1515.00$ و 1640.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض