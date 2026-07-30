شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يميل نحو السلبية– توقعات اليوم 30-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-30 05:11 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30
بالرغم من استمرار تشكيل سعر البلاتين لتداولات جانبية ضعيفة خلال الفترة الأخيرة إلا أن ثباته السلبي المتكرر دون الحاجز الإضافي المتمركز عند 1695.00$ يؤكد استسلامه للسيناريو السلبي المقترح سابقا لنلاحظ استقراره حاليا قرب 1595.00$.
محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي بتمركزه دون مستوى 50 يدعونا لترجيح مهاجمة السعر قريبا لمستوى 1550.00$ والذي بكسره سيفتح باب الوصول للمحطات السلبية الإضافية المستقرة حاليا قرب 1515.00$ و1475.00$ على التوالي.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1515.00$ و 1640.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض