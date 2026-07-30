سعر الباوند مقابل الين يحافظ على الإيجابية-توقعات اليوم 30-7-2026

أنهى سعر الزوج الارتداد السلبي المؤقت بملامسته لمستوى 217.15 ومن ثم ليبدأ بالتفاعل مع إيجابية المؤشرات الرئيسية باندفاعه فوق مستوى 217.55 لنلاحظ اندفاعه بشكل قوي نحو 218.55 مقتربا من الحاجز الأولي المستهدف بالتقرير السابق.

حاليا وبمحاولة تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي الإضافي فإن ذلك سيعزز فرص اختراق السعر للحاجز المستقر عند 218.65 ليفتح ذلك باب استهدافه لمحطات إيجابية إضافية قد تبدأ من 219.40 و220.00 على التوالي, أما مخاطرة تغيير الاتجاه العام تكمن بكسر السعر لمستوى 216.35 والثبات أدناه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.80 و 219.40

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع