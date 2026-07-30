أرقام.. انخفاض أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - تخلت ‌أسعار النفط اليوم الخميس عن بعض مكاسبها في التعاملات الآسيوية المبكرة، في الوقت الذي واصلت فيه ناقلات نفط مغادرة منطقة الشرق الأوسط على الرغم من تصاعد التوتر.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.29 دولار بنسبة 1.42% إلى 89.45 دولار للبرميل.

كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 56 سنتًا بنسبة 0.66% إلى ‌83.90 دولار للبرميل.