«المجموعة السعودية» تتحول إلى الخسارة بـ 58 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت "المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي" صافي خسارة بلغ 58 مليون ريال بنهاية الربع الثاني من 2026، مقابل صافي ربح بلغ 20 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود تسجيل خسائر لهذا الربع إلى انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح شركاتها المدارة بصورة مشتركة خلال الربع الحالي، نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم، وانخفاض الكميات المباعة نتيجة تأثر سلاسل الإمداد، وذلك بالرغم من التحسن في أسعار بيع بعض المنتجات، وانخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة إعادة تقييم الأعمار الافتراضية للأصول الثابتة.
كما يعود تسجيل الخسائر إلى انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية، نتيجة لانخفاض متوسط النقدية المستثمرة، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، في حين انخفض مصروف الزكاة.
وعلى مستوى النصف الأول من العام، بلغ صافي الربح 194 مليون ريال مقارنة بـ 38 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 410%.
ويعود ذلك إلى انخفاض مصروف الزكاة، وارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح الشركات المدارة بصورة مشتركة.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود تسجيل خسائر لهذا الربع إلى انخفاض حصة المجموعة في صافي أرباح شركاتها المدارة بصورة مشتركة خلال الربع الحالي، نتيجة ارتفاع تكاليف اللقيم، وانخفاض الكميات المباعة نتيجة تأثر سلاسل الإمداد، وذلك بالرغم من التحسن في أسعار بيع بعض المنتجات، وانخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة إعادة تقييم الأعمار الافتراضية للأصول الثابتة.
كما يعود تسجيل الخسائر إلى انخفاض في العائد من المرابحات الإسلامية، نتيجة لانخفاض متوسط النقدية المستثمرة، وارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية، في حين انخفض مصروف الزكاة.
وعلى مستوى النصف الأول من العام، بلغ صافي الربح 194 مليون ريال مقارنة بـ 38 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق، بارتفاع نسبته 410%.
ويعود ذلك إلى انخفاض مصروف الزكاة، وارتفاع حصة المجموعة في صافي أرباح الشركات المدارة بصورة مشتركة.