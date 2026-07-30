انخفاض أرباح «التعاونية» إلى 321.7 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح الشركة التعاونية للتأمين في الربع الثاني من 2026 بنسبة 31.2% إلى 321.7 مليون ريال، مقابل 467.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، بلغت نتيجة خدمات التأمين (قبل إعادة التأمين) خلال الربع الحالي (2,594,000) مليار ريال، مقارنةً بـ 1,104,421 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 334.87%.
- كما بلغ صافي أرباح نتائج التأمين (بعد إعادة التأمين) خلال الربع الحالي 284,175 مليون ريال، مقارنةً بـ 485,039 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 41.41%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
1. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين العام بشكل ملحوظ، نتيجة تسجيل مطالبات كبيرة في فرعي الهندسة والطاقة، والتي تم تعويض الجزء الأكبر منها من خلال المبالغ المستردة من معيدي التأمين.
2. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين الصحي، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى التغير في موسمية المطالبات بين الربعين الأول والثاني.
3. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع تأمين المركبات نتيجة ارتفاع معدل الخسائر لمحفظة التأمين الخاصة بشريحة عملاء قطاع الشركات.
- ارتفع صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 35.95% ليصل إلى 235,734 مليون ريال، مقارنةً بـ 173,399 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
- بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين وإعادة التأمين خلال الربع الحالي (31,028) مليون ريال مقارنةً بـ (41,281) مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 24.84%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في أثر الخصم على التزامات عقود التأمين.
- انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 2.69% لتبلغ (193,253) مليون ريال مقارنةً بـ (198,594) مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، في حين ارتفعت تكاليف التمويل لتصل إلى (10,304) مليون ريال مقارنةً بـ (2,118) مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
- بلغ الدخل الآخر 8,627 مليون ريال مقارنةً بـ 105 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
- ونتيجةً لما سبق، سجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة قدره 357,300 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 499,989 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 28.53%.
- بناءً على ذلك، بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين 321,767 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 467,417 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 31.16%.
- كما بلغ صافي الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة 921 مليون ريال، مقارنةً بعدم وجود حقوق ملكية غير مسيطرة خلال الربع المماثل من العام السابق.
وخلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق: بلغت نتيجة خدمات التأمين (قبل إعادة التأمين) خلال الربع الحالي (2,594,000) مليار ريال مقارنةً بـ 258,652 مليار ريال خلال الربع السابق.
- كما بلغ صافي نتائج التأمين (بعد إعادة التأمين) خلال الربع الحالي 284,175 مليون يال مقارنةً بـ 379,620 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض نسبته 25.14%، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى:
1. تسجيل مطالبات كبيرة في قطاع التأمين العام، والتي تم تعويض الجزء الأكبر منها من خلال المبالغ المستردة من معيدي التأمين.
2. التغير في موسمية المطالبات في قطاع التأمين الصحي.
3. ارتفاع معدل الخسائر لمحفظة التأمين الخاصة بشريحة عملاء قطاع الشركات.
- ارتفع صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 30.70% ليبلغ 235,734 مليون ريال مقارنةً بـ 180,369 مليون ريال خلال الربع السابق.
- بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين وإعادة التأمين خلال الربع الحالي (31,028) مليون ريال مقارنةً بـ (27,571) مليون ريال خلال الربع السابق، بارتفاع نسبته 12.54%.
- ونتيجةً لما سبق، سجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة قدره 357,300 مليون ريال مقارنةً بـ 322,477 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة نسبتها 10.80%.
- بناءً على ذلك، بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد إلى مساهمي الشركة 321,767 مليون ريال مقارنةً بـ 288,081 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة نسبتها 11.69%.
- كما بلغ صافي الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة 921 مليون ريال مقارنةً بـ 519 مليون ريال خلال الربع السابق.
' بلغت نتيجة خدمات التأمين (قبل إعادة التأمين) خلال الفترة الحالية (2,351,445) مليون ريال، مقارنةً بـ 1,817,101 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 229.41%.
- كما بلغ صافي نتائج التأمين (بعد إعادة التأمين) خلال الفترة الحالية 649,033 مليون ريال، مقارنةً بـ 761,940 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 14.82%، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ما يلي:
1. استمرار ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين العام خلال الربع الثاني نتيجة تسجيل مطالبات كبيرة في فرعي الهندسة والطاقة، والتي تم تعويض الجزء الأكبر منها من خلال المبالغ المستردة من معيدي التأمين.
2. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين الصحي نتيجة ارتفاع تكلفة المطالبات، مما أدى إلى استقرار صافي أرباح نتائج التأمين عند مستويات مماثلة للفترة المماثلة من العام السابق.
3. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع تأمين المركبات نتيجة ارتفاع معدل الخسائر لمحفظة التأمين الخاصة بشريحة عملاء قطاع الشركات، في حين شهدت محفظة تأمين شريحة عملاء قطاع الأفراد تحسناً في معدل الخسائر مدعوماً بإجراءات إعادة التسعير التي نفذتها الشركة.
- ارتفع صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 12.89% ليبلغ 416,103 مليون ريال، مقارنةً بـ 368,587 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- كما ارتفع إجمالي المحفظة الاستثمارية بنسبة 11.06% ليبلغ 13,503,681 مليون ريال، مقارنةً بـ 12,158,549 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين وإعادة التأمين خلال الفترة الحالية (43,837) مليون ريال مقارنةً بـ (70,358) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 37.69%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في أثر الخصم على التزامات عقود التأمين.
- ارتفعت المصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 21.64% لتبلغ (418,277) مليون ريال، مقارنةً بـ (343,854) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت تكاليف التمويل لتبلغ (23,223) مليون ريال مقارنةً بـ (4,074) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغ الدخل الآخر 21,523 مليون ريال، مقارنةً بـ 174 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- ونتيجةً لما سبق، سجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة قدره 679,777 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 794,347 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 14.42%.
- بناءً على ذلك، بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين 609,848 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 729,109 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 16.16%.
- كما بلغ صافي الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة 1,440 ألف مليون ريال، مقارنةً بعدم وجود حقوق ملكية غير مسيطرة خلال الربع المماثل من العام السابق.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، بلغت نتيجة خدمات التأمين (قبل إعادة التأمين) خلال الربع الحالي (2,594,000) مليار ريال، مقارنةً بـ 1,104,421 مليار ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 334.87%.
- كما بلغ صافي أرباح نتائج التأمين (بعد إعادة التأمين) خلال الربع الحالي 284,175 مليون ريال، مقارنةً بـ 485,039 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 41.41%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى:
1. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين العام بشكل ملحوظ، نتيجة تسجيل مطالبات كبيرة في فرعي الهندسة والطاقة، والتي تم تعويض الجزء الأكبر منها من خلال المبالغ المستردة من معيدي التأمين.
2. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين الصحي، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى التغير في موسمية المطالبات بين الربعين الأول والثاني.
3. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع تأمين المركبات نتيجة ارتفاع معدل الخسائر لمحفظة التأمين الخاصة بشريحة عملاء قطاع الشركات.
- ارتفع صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 35.95% ليصل إلى 235,734 مليون ريال، مقارنةً بـ 173,399 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
- بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين وإعادة التأمين خلال الربع الحالي (31,028) مليون ريال مقارنةً بـ (41,281) مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض قدره 24.84%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في أثر الخصم على التزامات عقود التأمين.
- انخفضت المصاريف التشغيلية الأخرى بنسبة 2.69% لتبلغ (193,253) مليون ريال مقارنةً بـ (198,594) مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، في حين ارتفعت تكاليف التمويل لتصل إلى (10,304) مليون ريال مقارنةً بـ (2,118) مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
- بلغ الدخل الآخر 8,627 مليون ريال مقارنةً بـ 105 ملايين ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.
- ونتيجةً لما سبق، سجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة قدره 357,300 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 499,989 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 28.53%.
- بناءً على ذلك، بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين 321,767 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنةً بـ 467,417 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 31.16%.
- كما بلغ صافي الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة 921 مليون ريال، مقارنةً بعدم وجود حقوق ملكية غير مسيطرة خلال الربع المماثل من العام السابق.
وخلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق: بلغت نتيجة خدمات التأمين (قبل إعادة التأمين) خلال الربع الحالي (2,594,000) مليار ريال مقارنةً بـ 258,652 مليار ريال خلال الربع السابق.
- كما بلغ صافي نتائج التأمين (بعد إعادة التأمين) خلال الربع الحالي 284,175 مليون يال مقارنةً بـ 379,620 مليون ريال خلال الربع السابق، بانخفاض نسبته 25.14%، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى:
1. تسجيل مطالبات كبيرة في قطاع التأمين العام، والتي تم تعويض الجزء الأكبر منها من خلال المبالغ المستردة من معيدي التأمين.
2. التغير في موسمية المطالبات في قطاع التأمين الصحي.
3. ارتفاع معدل الخسائر لمحفظة التأمين الخاصة بشريحة عملاء قطاع الشركات.
- ارتفع صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 30.70% ليبلغ 235,734 مليون ريال مقارنةً بـ 180,369 مليون ريال خلال الربع السابق.
- بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين وإعادة التأمين خلال الربع الحالي (31,028) مليون ريال مقارنةً بـ (27,571) مليون ريال خلال الربع السابق، بارتفاع نسبته 12.54%.
- ونتيجةً لما سبق، سجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة قدره 357,300 مليون ريال مقارنةً بـ 322,477 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة نسبتها 10.80%.
- بناءً على ذلك، بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد إلى مساهمي الشركة 321,767 مليون ريال مقارنةً بـ 288,081 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة نسبتها 11.69%.
- كما بلغ صافي الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة 921 مليون ريال مقارنةً بـ 519 مليون ريال خلال الربع السابق.
' بلغت نتيجة خدمات التأمين (قبل إعادة التأمين) خلال الفترة الحالية (2,351,445) مليون ريال، مقارنةً بـ 1,817,101 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 229.41%.
- كما بلغ صافي نتائج التأمين (بعد إعادة التأمين) خلال الفترة الحالية 649,033 مليون ريال، مقارنةً بـ 761,940 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 14.82%، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ما يلي:
1. استمرار ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين العام خلال الربع الثاني نتيجة تسجيل مطالبات كبيرة في فرعي الهندسة والطاقة، والتي تم تعويض الجزء الأكبر منها من خلال المبالغ المستردة من معيدي التأمين.
2. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع التأمين الصحي نتيجة ارتفاع تكلفة المطالبات، مما أدى إلى استقرار صافي أرباح نتائج التأمين عند مستويات مماثلة للفترة المماثلة من العام السابق.
3. ارتفاع مصروفات خدمات التأمين في قطاع تأمين المركبات نتيجة ارتفاع معدل الخسائر لمحفظة التأمين الخاصة بشريحة عملاء قطاع الشركات، في حين شهدت محفظة تأمين شريحة عملاء قطاع الأفراد تحسناً في معدل الخسائر مدعوماً بإجراءات إعادة التسعير التي نفذتها الشركة.
- ارتفع صافي أرباح نتائج الاستثمار بنسبة 12.89% ليبلغ 416,103 مليون ريال، مقارنةً بـ 368,587 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- كما ارتفع إجمالي المحفظة الاستثمارية بنسبة 11.06% ليبلغ 13,503,681 مليون ريال، مقارنةً بـ 12,158,549 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغ صافي مصاريف تمويل التأمين وإعادة التأمين خلال الفترة الحالية (43,837) مليون ريال مقارنةً بـ (70,358) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 37.69%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التغير في أثر الخصم على التزامات عقود التأمين.
- ارتفعت المصروفات التشغيلية الأخرى بنسبة 21.64% لتبلغ (418,277) مليون ريال، مقارنةً بـ (343,854) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، كما ارتفعت تكاليف التمويل لتبلغ (23,223) مليون ريال مقارنةً بـ (4,074) مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- بلغ الدخل الآخر 21,523 مليون ريال، مقارنةً بـ 174 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
- ونتيجةً لما سبق، سجلت الشركة صافي ربح قبل الزكاة قدره 679,777 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 794,347 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 14.42%.
- بناءً على ذلك، بلغ صافي الربح بعد الزكاة العائد للمساهمين 609,848 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنةً بـ 729,109 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض نسبته 16.16%.
- كما بلغ صافي الربح العائد إلى الحصص غير المسيطرة 1,440 ألف مليون ريال، مقارنةً بعدم وجود حقوق ملكية غير مسيطرة خلال الربع المماثل من العام السابق.