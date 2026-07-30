سعر الريال اليوم الخميس مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 30 يوليو 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بمعظم البنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري ارتفع سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الخميس، إلى: 13.55 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر صعد سعر الريال، اليوم الخميس، في بنك مصر إلى: 13.56 جنيه للشراء، و13.62 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية ارتفع سعر الريال، اليوم الخميس، في بنك الإسكندرية، إلى: 13.43 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس صعد سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الخميس، إلى: 13.56 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي ارتفع سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الخميس، إلى: 13.57 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الريال، اليوم الخميس، في بنك فيصل الإسلامي، ارتفاعا إلى: 13.55 جنيه للشراء، و13.61 جنيه للبيع. سعر الريال في أبوظبي الإسلامي شهد سعر الريال، اليوم الخميس، في مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعا إلى: 13.61 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك كريدي أجريكول سجل سعر الريال في بنك كريدي أجريكول، اليوم الخميس، ارتفاعا عند: 13.55 جنيه للشراء، و13.65 جنيه للبيع.