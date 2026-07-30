سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس.. ارتفاع بالبنوك المصرية

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 11:48 صباحاً كتب شريف احمد - أخبار متعلقة الذهب يتراجع تحت ضغط سندات الخزانة وتقييم مسار «الفيدرالي الأمريكي» سعر الريال اليوم الخميس مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك القاهرة

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الخميس، في مستهل تعاملات البنوك المصرية الحكومية والتجارية.سجل سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك المركزي المصري، 50.64 جنيه للشراء، و50.78 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك الأهلي المصري، 51.07 جنيه للشراء، و51.17 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الخميس، 50.97 جنيه للشراء، و51.07 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الخميس، 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.استقر سعر الدولار، اليوم الخميس، في بنك قناة السويس، عند 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الخميس، في البنك التجاري الدولي، 50.93 جنيه للشراء، و51.03 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الخميس، 51.06 جنيه للشراء، و51.16 جنيه للبيع.بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الخميس، 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم الخميس، في بنك الكويت الوطني، 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار في بنك نكست، اليوم الخميس، 51.10 جنيه للشراء، و51.20 جنيه للبيع.