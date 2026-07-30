تحديث توقع سعر الذهب اليوم 30-07-2026

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليقترب من تعويض كل خسائره المبكرة لهذا اليوم، والتي شهدها بهدف محاولة تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليستعيد بهذا الارتفاع دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة القريبة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.