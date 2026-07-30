الاقتصاد

تحديث توقع سعر الذهب اليوم 30-07-2026

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تحديث توقع سعر الذهب اليوم 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 10:47 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

ارتفع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، ليقترب من تعويض كل خسائره المبكرة لهذا اليوم، والتي شهدها بهدف محاولة تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ليستعيد بهذا الارتفاع دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يوفر له قاعدة ديناميكية تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب على المدى القريب، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة القريبة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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