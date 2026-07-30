تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-07-2026

تقدم سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 57.00$، ليواصل السهم محاولاته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليمهد الطريق أمام تمديد مكاسبه على المدى القريب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يفسح له المجال للحفاظ على هذا المسار الإيجابي.