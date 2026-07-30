الاقتصاد

تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-07-2026

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تحديث توقع سعر الفضة اليوم 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 10:50 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

تقدم سعر الفضة (SILVER) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، متأثراً بتماسك مستوى الدعم المحوري 57.00$، ليواصل السهم محاولاته التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ليمهد الطريق أمام تمديد مكاسبه على المدى القريب، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يفسح له المجال للحفاظ على هذا المسار الإيجابي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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