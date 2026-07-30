تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-07-2026

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه للمرة الثانية على التوالي بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي يتضاعف مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتهيأ السعر بذلك لتسجيل المزيد من الخسائر طالما لم يستطع اختراق مقاوماته القريبة خاصة مع سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار بالمدى القصير.