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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-07-2026

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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 10:53 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

انخفض سعر النفط الخام (Crude Oil) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدامه للمرة الثانية على التوالي بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما عرضه للضغط السلبي والذي يتضاعف مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليتهيأ السعر بذلك لتسجيل المزيد من الخسائر طالما لم يستطع اختراق مقاوماته القريبة خاصة مع سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار بالمدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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