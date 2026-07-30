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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 30-07-2026

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تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 10:55 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

ارتفع سعر البتكوين (BTCUSD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها، ما أكسبه زخماً إيجابياً ساعده على تحقيق تلك المكاسب، ليلامس السعر مرة أخرى مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما قد يهدد تلك المكاسب بالارتداد السلبي، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير وتحركات السعر ضمن نطاق قناة سعريه.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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