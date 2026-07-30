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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 30-07-2026

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تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 10:58 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

تراجع سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد اعادة اختباره لخط اتجاه صاعد كان السعر قد كسره في وقت سابق، وقد تزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من هذا الضغط السلبي وأجبر السعر على الارتداد، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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