تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 30-07-2026

تراجع سعر نفط خام برنت (Brent) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك بعد اعادة اختباره لخط اتجاه صاعد كان السعر قد كسره في وقت سابق، وقد تزامن ذلك مع ملامسته لمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما ضاعف من هذا الضغط السلبي وأجبر السعر على الارتداد، خاصة ويأتي هذا مع بدء تشكل دايفرجنس سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع توارد الإشارات السلبية منها.