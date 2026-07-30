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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-07-2026

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تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 11:04 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

يواصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب الزخم الإيجابي الذي يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم إيجابي ناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من فرص حدوث هذا التعافي، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر للصعود.

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MO Nasa

MO Nasa

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