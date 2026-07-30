تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 30-07-2026

يواصل سعر الإيثيريوم (ETHUSD) تداولاته المتذبذبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، في محاولة منه لاكتساب الزخم الإيجابي الذي يساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يعزز من استقرار هذا المسار، بالإضافة لوجود دعم إيجابي ناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يزيد من فرص حدوث هذا التعافي، خاصة ويأتي هذا مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما نجح السعر من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر للصعود.