الدولار يعمق خسائره إلى أدنى مستوى في أسبوعين مع تصاعد التوترات مع إيران

انخفض الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الخميس بعد مكاسب طفيفة في وقت سابق بدعمٍ من إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير، في حين ترك رئيس المجلس كيفن وارش الأسواق في حالة ترقب بشأن كيفية حسم الانقسامات داخل لجنة السياسة النقدية بشأن المسار المستقبلي للفائدة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض مؤشر الدولار بحلول الساعة 11:53 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 100.66 نقطة، وهو المستوى الأدنى منذ 16 يوليو تموز، بعد الارتفاع بنسبة 0.1% إلى 100.93 نقطة سابقاً.

تصاعد التوترات الجيوسياسية

استمرت التوترات الجيوسياسية في التصاعد بعدما أعلن الجيش الأميركي أنه استهدف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للطائرات المسيّرة، في عملية استغرقت نحو ساعتين، وذلك ردًا على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

ويظل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تدفقات النفط والغاز العالمية، في صدارة اهتمام أسواق الطاقة منذ اندلاع الصراع في 28 فبراير، نظرًا لأهميته الحيوية في حركة إمدادات الطاقة العالمية.

تقلبات في سوق السندات

شهدت سوق سندات الخزانة الأمريكية تحركات حادة عقب قرار الفيدرالي، إذ ارتفع عائد السندات لأجل 30 عامًا إلى أكثر من 5.2%، مسجلًا أعلى مستوى له في نحو عقدين.

في المقابل، تعرضت السندات المحمية من التضخم لأجل خمس سنوات (TIPS) لضغوط، بعدما كانت قد سجلت مكاسب في الجلسة السابقة أدت إلى انخفاض عوائدها بنحو 7 نقاط أساس.

الأنظار تتجه إلى بيانات التضخم

يركز المستثمرون الآن على صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل للفيدرالي لقياس التضخم، وسط توقعات بأن يتباطأ معدل التضخم السنوي إلى 3.7% في يونيو، مقارنة مع 4.1% في مايو، مدعومًا بانخفاض تكاليف الطاقة خلال فترة الهدوء المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد بيان السياسة النقدية أمس، ارتفعت توقعات المستثمرين بإبقاء الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر أيلول، إذ بلغت احتمالات التثبيت 30% مقابل 24% قبل اجتماع هذا الأسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.