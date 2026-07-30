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بنك إنجلترا يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي

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بنك إنجلترا يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 11:14 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

صدر اليوم الخميس قرار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 30 يوليو ، حيث ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.75% ،والذي يعتبر أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 ، طبقًا لتوقعات السوق ، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.


نظرة اقتصادية
درجة المفاجأة:  لا توجد 

التقييم:  حيادي للجنيه الإسترليني

قوة التأثير: ضعيف 

ردة فعل السوق الفوري : سلبية

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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