بنك إنجلترا يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي

صدر اليوم الخميس قرار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 30 يوليو ، حيث ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.75% ،والذي يعتبر أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 ، طبقًا لتوقعات السوق ، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.



نظرة اقتصادية

•درجة المفاجأة: لا توجد

•التقييم: حيادي للجنيه الإسترليني

•قوة التأثير: ضعيف

•ردة فعل السوق الفوري : سلبية