شكرا لقرائتكم خبر عن بنك إنجلترا يُثبت أسعار الفائدة للاجتماع الخامس على التوالي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-30 11:14 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30
صدر اليوم الخميس قرار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 30 يوليو ، حيث ثبت بنك إنجلترا أسعار الفائدة بدون أي تغيير يذكر عند نطاق 3.75% ،والذي يعتبر أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022 ، طبقًا لتوقعات السوق ، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.
نظرة اقتصادية
•درجة المفاجأة: لا توجد
•التقييم: حيادي للجنيه الإسترليني
•قوة التأثير: ضعيف
•ردة فعل السوق الفوري : سلبية