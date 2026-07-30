تغير عدواني في عملية التصويت أسعار الفائدة البريطانية

نشر بنك إنجلترا اليوم الخميس تفاصيل عملية التصويت على أسعار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 30 يوليو ،والتي أظهرت تصويت 6 أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير،مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح الرفع بنحو 25 نقطة أساس ،وذلك على خلاف توقعات السوق تصويت 7 مقابل 2.



نظرة اقتصادية

•درجة المفاجأة: توجد

•التقييم: إيجابي للجنيه الإسترليني

•قوة التأثير: قوية

•توقعات الفائدة: داعمة لمسار التطبيع النقدي

•ردة فعل السوق الفوري : سلبية