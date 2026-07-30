شكرا لقرائتكم خبر عن تغير عدواني في عملية التصويت أسعار الفائدة البريطانية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-30 11:17 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30
نشر بنك إنجلترا اليوم الخميس تفاصيل عملية التصويت على أسعار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 30 يوليو ،والتي أظهرت تصويت 6 أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير،مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح الرفع بنحو 25 نقطة أساس ،وذلك على خلاف توقعات السوق تصويت 7 مقابل 2.
نظرة اقتصادية
•درجة المفاجأة: توجد
•التقييم: إيجابي للجنيه الإسترليني
•قوة التأثير: قوية
•توقعات الفائدة: داعمة لمسار التطبيع النقدي
•ردة فعل السوق الفوري : سلبية