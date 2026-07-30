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تغير عدواني في عملية التصويت أسعار الفائدة البريطانية

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تغير عدواني في عملية التصويت أسعار الفائدة البريطانية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 11:17 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

نشر بنك إنجلترا اليوم الخميس تفاصيل عملية التصويت على أسعار الفائدة البريطانية فى ختام اجتماع 30 يوليو ،والتي أظهرت تصويت 6 أعضاء لصالح تثبيت أسعار الفائدة ثابتة بدون أي تغيير،مع تصويت ثلاثة أعضاء لصالح الرفع بنحو 25 نقطة أساس ،وذلك على خلاف توقعات السوق تصويت 7 مقابل 2.


نظرة اقتصادية
درجة المفاجأة: توجد 

التقييم: إيجابي للجنيه الإسترليني 

قوة التأثير: قوية 

توقعات الفائدة: داعمة لمسار التطبيع النقدي

ردة فعل السوق الفوري : سلبية

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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