مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.4% اليوم الخميس

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، في ختام تعاملات اليوم الخميس، بنسبة 0.4% إلى 10589 نقطة، وبتداولات بلغت، 4.6 مليار ريال.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 212.8 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.39 تريليون ريال.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، وصناعة الورق، وتكوين، وطباعة وتغليف، وأملاك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: التعاونية، وكيمانول، وأسمنت الرياض، والمجموعة السعودية، والبابطين، الأكثر انخفاضا.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 37.6 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 40 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب موقع "تداول السعودية"، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 212.8 مليون سهم، بقيمة سوقية قدرها، 9.39 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 129 شركةانخفضت أسهم 129 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 122، من بين 270 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.
وكانت أسهم شركات: تبوك الزراعية، وصناعة الورق، وتكوين، وطباعة وتغليف، وأملاك، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم: التعاونية، وكيمانول، وأسمنت الرياض، والمجموعة السعودية، والبابطين، الأكثر انخفاضا.
السوق الموازيةأغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 21834 نقطة، وبتداولات بلغت، 10.5 مليون ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 1.7 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 37.6 مليار ريال.
وارتفعت أسهم 40 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 26، من بين 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.