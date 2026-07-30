ارتفاع أرباح «رعاية» 17% إلى 94 مليون ريال بالربع الثاني من 2026

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية) الربح ليبلغ 94 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2026، ما يمثل نموًا سنويًا بنسبة 17.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2025.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، مدعومة بارتفاع عدد المرضى وتحسن مزيج قطاعات الدافعين، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح بمعدل سنوي 14.7%، مصحوبًا باستقرار هامش إجمالي الربح عند 37.1%، حيث ساهم النمو القوي في الإيرادات في تعويض زيادة تكلفة الإيرادات خلال هذه الفترة، وتحسن مستويات الأرباح التشغيلية نظرًا لانخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وعلى مستوى الفترة النتهية في 30 يونيو 2026، تراجع صافي الربح بنسبة سنوية 11.4% ليسجل 146.4 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مصحوبًا بتراجع هامش صافي الربح إلى 17.3%، مقابل 21.1% خلال النصف الأول من عام 2025.
ويعود ذلك التراجع إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 12.2% خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تجاوزت معدل نمو الإيرادات نتيجة التباطؤ الموسمي الذي شهدته المجموعة خلال الربع الأول من 2026، وارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 12.7%، مدفوعة بارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، ما يعكس التوسعات في أنشطة وعمليات المجموعة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التمويل خلال هذه الفترة.
وأوضحت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن ارتفاع صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، مدعومة بارتفاع عدد المرضى وتحسن مزيج قطاعات الدافعين، إضافة إلى ارتفاع إجمالي الربح بمعدل سنوي 14.7%، مصحوبًا باستقرار هامش إجمالي الربح عند 37.1%، حيث ساهم النمو القوي في الإيرادات في تعويض زيادة تكلفة الإيرادات خلال هذه الفترة، وتحسن مستويات الأرباح التشغيلية نظرًا لانخفاض الخسائر الائتمانية المتوقعة.
وعلى مستوى الفترة النتهية في 30 يونيو 2026، تراجع صافي الربح بنسبة سنوية 11.4% ليسجل 146.4 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، مصحوبًا بتراجع هامش صافي الربح إلى 17.3%، مقابل 21.1% خلال النصف الأول من عام 2025.
ويعود ذلك التراجع إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 12.2% خلال النصف الأول من عام 2026، والتي تجاوزت معدل نمو الإيرادات نتيجة التباطؤ الموسمي الذي شهدته المجموعة خلال الربع الأول من 2026، وارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 12.7%، مدفوعة بارتفاع المصروفات العمومية والإدارية، ما يعكس التوسعات في أنشطة وعمليات المجموعة، فضلاً عن ارتفاع تكلفة التمويل خلال هذه الفترة.