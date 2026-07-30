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ارتفاع أرباح «إم آي إس» 35% إلى 43.5 مليون ريال بالربع الثاني

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «إم آي إس» 35% إلى 43.5 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) بنهاية الربع الثاني 2026 إلى 43.5 مليون ريال، مقارنة بـ32.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 34.8%.
ووفقًا لبيان الشركة على "تداول "، أسهم ارتفاع الإيرادات بنسبة 95.6% في نمو إجمالي الربح بنسبة 72.9% ليصل إلى 115.4 مليون ريال. كما ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 53.6% ليبلغ 52.5 مليون ريال، وذلك على الرغم من تسجيل مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بقيمة 19.7 مليون ريال.
وعلى مستوى النصف الأول من العام 2026، بلغ صافي الربح خلال فترة الـ 6 أشهر المنتهية في 30 يونيو 2026 نحو 55.7 مليون ريال، مقارنةً بـ66.1 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2025، بانخفاض نسبته 15.8%.
ويُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تحقيق مكاسب رأسمالية استثنائية خلال عام 2025، والتي لم تتكرر خلال الفترة الحالية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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