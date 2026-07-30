انخفاض خسائر «طباعة وتغليف» 20.6% إلى 24.76 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت خسائر الشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف" في الربع الثاني من 2026 بنسبة 20.6% إلى 24.76 مليون ريال، مقابل خسائر بـ31.18 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى أن نتيجة الربع السابق تضمّنت دخلاً غير متكرر ناتجاً عن تحويل القروض إلى حقوق ملكية بمبلغ 31.35 مليون ريال.
وبحسب البيان، يعود الانخفاض في صافي الخسارة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحويل القروض إلى حقوق ملكية بمبلغ 31.35 مليون ريال في الربع الأول من 2026 وإلى انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى أن نتيجة الربع السابق تضمّنت دخلاً غير متكرر ناتجاً عن تحويل القروض إلى حقوق ملكية بمبلغ 31.35 مليون ريال.
وبحسب البيان، يعود الانخفاض في صافي الخسارة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق إلى تحويل القروض إلى حقوق ملكية بمبلغ 31.35 مليون ريال في الربع الأول من 2026 وإلى انخفاض المصروفات البيعية والتسويقية والعمومية والإدارية، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف التمويل.