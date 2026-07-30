انخفاض أرباح «علم» 13% إلى 513 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الخميس 30 يوليو 2026 04:47 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أرباح شركة علم في الربع الثاني من 2026 بنسبة 13% إلى 513 مليون ريال، مقابل 590 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء الانخفاض في صافي الربح نتيجة لما يلي:
ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.47% (280 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 12.32% (113 مليون ريال).
ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 24.75% (100 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 38 مليون ريال.
والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 36 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 22 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 7 ملايين ريال.
قابل ذلك انخفاضا في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 3 ملايين ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح، ارتفعت الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 5 ملايين ريال، وارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 4 ملايين ريال.
قابل ذلك ارتفاعا في المصاريف التمويلية بمبلغ 3 ملايين ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 4 ملايين ريال، وانخفضت الايرادات الأخرى بمبلغ 6 ملايين ريال.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مصروف زكاة بمبلغ 35 مليون ريال خلال الربع الحالي، في حين تضمن الربع المماثل من العام السابق أثر إيجابي بمبلغ 53 مليون ريال نتج عن عكس مخصصات مكونة سابقًا.
حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 513 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، بانخفاض على أساس ربعي، نسبته 21.80% (143 مليون ريال) بالمقارنة بالربع السابق. وذلك نتيجة لما يلي:
ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.14% (53 مليون ريال)، بينما انخفض إجمالي الربح بنسبة 1.81% (19 مليون ريال).
بالإضافة الى ذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 15.33% (67 مليون ريال)، وذلك نتيجة إلى الارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 26 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 21 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 14 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 7 ملايين ريال.
قابل ذلك الانخفاض في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 1 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح، فقد انخفضت مكاسب إعادة تقييم حصة الملكية المحتفظ بها سابقًا في شركة زميلة بالقيمة العادلة بمبلغ 59 مليون ريال، حيث تعتبر مكاسب غير متكررة تم الاعتراف بها خلال الربع السابق، وانخفضت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 10 ملايين ريال،
وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 5 ملايين ريال.
قابل ذلك ارتفاعا في الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 7 ملايين ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف التمويلية بمبلغ 4 ملايين ريال.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 4 ملايين ريال.
حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 1,169 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، بارتفاع نسبته خلال النصف الأول، 7.74% (84 مليون ريال) بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وذلك نتيجة لما يلي:
ارتفاع الإيرادات بنسبة 21.23% (875 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 23.09% (390 مليون ريال).
ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 33.66% (237 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 100 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 61 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 49 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 34 مليون ريال.
قابل ذلك انخفاض في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 5 ملايين ريال، والانخفاض في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 2 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح، تم الاعتراف بمكاسب غير متكررة بمبلغ 59 مليون ريال ناتجة من إعادة تقييم حصة الملكية المحتفظ بها سابقًا في شركة زميلة بالقيمة العادلة، وذلك إثر إتمام عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة خلال الفترة، وارتفعت المكاسب في الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 4 ملايين ريال، وارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 3 ملايين ريال.
قابل ذلك ارتفاعا في المصاريف التمويلية بمبلغ 32 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 6 ملايين ريال، وانخفضت الايرادات الأخرى بمبلغ 5 ملايين ريال.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مصروف زكاة بمبلغ 74 مليون ريال خلال الربع الحالي، في حين تضمنت الفترة المماثلة من العام السابق أثر إيجابي بمبلغ 21 مليون ريال نتج عن عكس مخصصات مكونة سابقًا.
ووفقا لبيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، جاء الانخفاض في صافي الربح نتيجة لما يلي:
ارتفاع الإيرادات بنسبة 12.47% (280 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 12.32% (113 مليون ريال).
ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 24.75% (100 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 38 مليون ريال.
والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 36 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 22 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 7 ملايين ريال.
قابل ذلك انخفاضا في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 3 ملايين ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح، ارتفعت الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 5 ملايين ريال، وارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 4 ملايين ريال.
قابل ذلك ارتفاعا في المصاريف التمويلية بمبلغ 3 ملايين ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 4 ملايين ريال، وانخفضت الايرادات الأخرى بمبلغ 6 ملايين ريال.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مصروف زكاة بمبلغ 35 مليون ريال خلال الربع الحالي، في حين تضمن الربع المماثل من العام السابق أثر إيجابي بمبلغ 53 مليون ريال نتج عن عكس مخصصات مكونة سابقًا.
حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 513 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، بانخفاض على أساس ربعي، نسبته 21.80% (143 مليون ريال) بالمقارنة بالربع السابق. وذلك نتيجة لما يلي:
ارتفعت الإيرادات بنسبة 2.14% (53 مليون ريال)، بينما انخفض إجمالي الربح بنسبة 1.81% (19 مليون ريال).
بالإضافة الى ذلك، ارتفعت المصاريف التشغيلية بنسبة 15.33% (67 مليون ريال)، وذلك نتيجة إلى الارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 26 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 21 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 14 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 7 ملايين ريال.
قابل ذلك الانخفاض في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 1 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح، فقد انخفضت مكاسب إعادة تقييم حصة الملكية المحتفظ بها سابقًا في شركة زميلة بالقيمة العادلة بمبلغ 59 مليون ريال، حيث تعتبر مكاسب غير متكررة تم الاعتراف بها خلال الربع السابق، وانخفضت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 10 ملايين ريال،
وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 5 ملايين ريال.
قابل ذلك ارتفاعا في الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 7 ملايين ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 1 مليون ريال، وانخفضت المصاريف التمويلية بمبلغ 4 ملايين ريال.
بالإضافة إلى ذلك، انخفض مصروف الزكاة بمبلغ 4 ملايين ريال.
حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة يبلغ 1,169 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م، بارتفاع نسبته خلال النصف الأول، 7.74% (84 مليون ريال) بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. وذلك نتيجة لما يلي:
ارتفاع الإيرادات بنسبة 21.23% (875 مليون ريال)، مما ساهم في ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 23.09% (390 مليون ريال).
ارتفاع المصاريف التشغيلية بنسبة 33.66% (237 مليون ريال)، نتيجة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 100 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 61 مليون ريال، والارتفاع في المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 49 مليون ريال، والارتفاع في مصروف الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 34 مليون ريال.
قابل ذلك انخفاض في مصاريف البحث والتطوير بمبلغ 5 ملايين ريال، والانخفاض في مصروف الانخفاض في قيمة موجودات غير متداولة بمبلغ 2 مليون ريال.
فيما يتعلق بالبنود الأخرى التي أثرت على صافي الربح، تم الاعتراف بمكاسب غير متكررة بمبلغ 59 مليون ريال ناتجة من إعادة تقييم حصة الملكية المحتفظ بها سابقًا في شركة زميلة بالقيمة العادلة، وذلك إثر إتمام عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة خلال الفترة، وارتفعت المكاسب في الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة بمبلغ 4 ملايين ريال، وارتفعت عوائد ودائع المرابحة بمبلغ 3 ملايين ريال.
قابل ذلك ارتفاعا في المصاريف التمويلية بمبلغ 32 مليون ريال، وانخفضت المكاسب من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة بمبلغ 6 ملايين ريال، وانخفضت الايرادات الأخرى بمبلغ 5 ملايين ريال.
بالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل مصروف زكاة بمبلغ 74 مليون ريال خلال الربع الحالي، في حين تضمنت الفترة المماثلة من العام السابق أثر إيجابي بمبلغ 21 مليون ريال نتج عن عكس مخصصات مكونة سابقًا.