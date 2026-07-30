النفط يتحول إلى الانخفاض رغم استمرار التوتر بين واشنطن وطهران

شهدت أسعار النفط تقلبات خلال تداولات اليوم الخميس، قبل أن تتراجع بشكل طفيف، مع متابعة الأسواق للمحادثات الجارية بين سلطنة عُمان وإيران بشأن مضيق هرمز، واستمرار تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت عقود خام برنت بمقدار 36 سنتًا، أو 0.40%، إلى 90.38 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 11:11 بتوقيت غرينتش، بعدما لامست خلال الجلسة مستوى 93.31 دولارًا.

كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 72 سنتًا، أو 0.85%، إلى 83.74 دولارًا للبرميل، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 85.94 دولارًا.

استمرار الخطورة

ورغم الآمال الدبلوماسية، استمرت التوترات الجيوسياسية بعدما أعلن الجيش الأميركي استهداف عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردًا على إطلاق طهران صواريخ باليستية باتجاه القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

ويظل مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، محور اهتمام أسواق الطاقة منذ اندلاع الحرب الإيرانية في 28 فبراير.

وأشار محللون إلى أن المستثمرين يراقبون عن كثب حجم صادرات النفط المارة عبر نقاط الاختناق الرئيسية، وفي مقدمتها مضيق هرمز ومضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، إلى جانب احتمالات التوصل إلى انفراجة دبلوماسية.

وفي المقابل، تلقت الإمدادات العالمية ضربة جديدة، بعدما أفادت مصادر بأن ناقلات كانت تستعد لتحميل شحنات من محطة اتحاد خط أنابيب بحر قزوين (CPC) بدأت الابتعاد عن ميناء التصدير في البحر الأسود عقب تعرض إحدى السفن لهجوم أثناء عمليات التحميل، الخميس.

كما أعلن مجلس الوزراء المصري اليوم أن الحريق الذي نشب في سفينتين للتغويز بميناء دمياط كان بسبب هجوم بمسيرة لم يكشف عن مصدر إطلاقها حتى اللحظة.