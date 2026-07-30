تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 30-07-2026

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط تأثره باختراق خط اتجاه هابط على المدى القصير، ومستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخولها في مناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما قد يكبح من وتيرة صعود الزوج.