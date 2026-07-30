الين يقفز بأكثر من 3% ويسجل أعلى مستوى في قرابة 3 أشهر بسبب تدخل بنك اليابان

ارتفع الين الياباني بشكل قوي خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد ظهور مؤشرات واضحة على تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف لدعم العملة التي تعرضت لخسائر حادة خلال الفترة الماضية.

وعلى صعيد التداولات، هبط الدولار بما يصل إلى 3% أمام الين، ليسجل 158.34 ين، بعدما كان قد بلغ أعلى مستوياته في نحو 40 عامًا في وقت سابق من الأسبوع.

تدخل غير مسبب

ولم يتضح على الفور السبب المباشر لهذا التحرك أو ما إذا كانت السلطات اليابانية قد تدخلت بالفعل من عدمه، لكن الأسواق كانت تترقب منذ أشهر احتمال قيام الحكومة اليابانية بعمليات شراء للين.

يأتي ذلك بعدما حذرت مرارًا من أنها ستتخذ إجراءات لمواجهة ضعف العملة، الذي أدى إلى زيادة أعباء المعيشة نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار واردات الطاقة.

كما جاءت هذه الخطوة قبل اجتماع بنك اليابان المقرر عقده غداً الجمعة، وبعد ساعات من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو ما أدى إلى تراجع الدولار.

ورغم أن اليابان أنفقت أكثر من 70 مليار دولار على عمليات بيع الدولار وشراء الين خلال شهري أبريل ومايو، فإن تلك التدخلات لم تحقق حتى الآن دعمًا مستدامًا للعملة اليابانية.