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سعر سهم سوبر مايكرو (SMCI) محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر سهم سوبر مايكرو (SMCI) محاط بالضغوط السلبية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 12:56 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

انزلق سعر سهم شركة سوبر مايكرو كمبيوتر Super Micro Computer, Inc (SMCI) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الهابط مع سيطرة موجة فرعية على المدى القصير شديدة الانحدار، بالإضافة لاستمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل على المدى القريب، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 31.30$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 23.35$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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