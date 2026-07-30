سعر سهم سيسكو (CISCO) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 30-07-2026

انزلق سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السهم ضمن نطاق قناة سعريه، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 119.35$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 109.90$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط