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سعر سهم سيسكو (CISCO) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر سهم سيسكو (CISCO) يستسلم للضغوط السلبية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 12:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

انزلق سعر سهم سيسكو CISCO SYSTEMS, INC (CISCO) انخفاضاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر اصطدام السهم بمقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الهابط على المدى القصير، مع تحركات السهم ضمن نطاق قناة سعريه، وفي الخلفية من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي.

 

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 119.35$، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 109.90$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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