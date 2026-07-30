الاقتصاد

سعر سهم كراودستريك (CRWD) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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سعر سهم كراودستريك (CRWD) يستنفذ فرصه الإيجابية – توقعات اليوم – 30-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-07-30 12:57 UTC

راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.30

انخفض سهم شركة كراودستريك CROWDSTRIKE HOLDINGS (CRWD) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط محاولاته البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاستعادة تعافيه، ليصل السهم بانخفاضه الأخير إلى الارتكاز لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ويأتي هذا بالتزامن مع استناده لخط اتجاه صاعد على المدى القصير، وفي الخلفية من هذا نلاحظ بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ما يعزز من فرص تعافي السهم على المدى القريب.

 

لذلك فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 174.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 217.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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