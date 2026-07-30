سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم (OXY) يقفز ارتفاعاً – توقعات اليوم – 30-07-2026

قفز سعر سهم أوكسيدنتال بتروليوم OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION (OXY) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليستعد السهم بهذا الارتفاع دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليمثل له قاعدة ديناميكية صلبة تعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تأثر السهم باختراقه في وقت سابق لخط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير، وقد جاء ارتفاع السهم بعدما نجح في تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه مساحة أوسع لتمديد تلك المكاسب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 53.00$، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 60.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد